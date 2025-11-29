El mercado de fichajes estaría comenzando a moverse de cara al Clausura 2026, en donde Chivas ya estaría avanzando en las negociaciones para hacerse de los servicios de Ángel Chávez del Necaxa a cambio de Raúl Martínez, quien tenía múltiples factores que lo ponían fuera del plantel rojiblanco.

El zaguero comenzó su carrera en la jornada 1 del Apertura 2023 bajo la tutela de Veljko Paunovic, en donde de inmediato apuntaba a ser el futuro de la zaga del Guadalajara; sin embargo, se fue diluyendo hasta que quedó en el olvido del primer equipo.

El primer factor que le complicaba su estadía en el chiverío se trataría de una distante relación con el Director Deportivo, Javier Mier, debido a que tuvieron diferencias en Selecciones Menores, en donde las cosas se habrían acalorado entre ambos personajes.

El segundo factor es que fue integrado al primer equipo desde el día 1 de pretemporada con Gabriel Milito; sin embargo, las cualidades del zaguero nunca fueron del agrado del entrenador argentino, por lo que claramente lo dejó a un lado del resto del plantel, mandándolo a jugar con divisiones inferiores.

El tercer motivo y sin duda el más importante es que el contrato de Raúl Martínez con el Rebaño concluye en junio del 2026, por lo que era indispensable negociarlo en este mercado de fichajes para poder obtener algo a cambio y no dejarlo ir gratis a cualquier otro club.

Escándalo casi lo saca de Chivas

Hay que recordar que en la recta final del Apertura 2023, Raúl Martínez estuvo inmiscuido en la polémica que se generó en un hotel de concentración en Toluca, en donde se les acusó a Cristian Calderón y Alexis Vega de meter mujeres; sin embargo, la directiva decidió darle una última oportunidad al canterano, aunque ya nunca volvió a figurar en el equipo de Liga MX.

Lesión le complicó volver a su mejor nivel

Durante la Concachampions del 2024, Raúl Martínez estaba tratando de ganarse la confianza de Fernando Gago, pero una lesión de ligamento cruzado anterior le complicó las cosas al tener que quedarse fuera de actividad durante nueve meses.