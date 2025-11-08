El gol agónico de Ricardo Monreal para sellar el empate 1-1 ante Mazatlán pareció darle un respiro Fernando Gago. Su equipo, Necaxa, cerró así un irregular torneo, pero con cuatro partidos sin perder y sensaciones algo más decorosas que las que había dejado durante el Apertura 2025.

Sin embargo, apenas unas horas más tarde, todo aquello se derrumbó: Necaxa decidió este mediodía despedir a Fernando Gago. Lo curioso es que la noticia llegó justo después de la conferencia de prensa post partido en la que el propio DT habló de respaldo y planificación. “A ver, vuelvo a decir lo mismo que dije hace tiempo atrás. Yo tengo un contrato. Independientemente de los resultados, siempre el apoyo estuvo de la directiva…”, explicó.

Incluso, Gago fue contundente y se mostró sereno, como si estuviera confiado de su continuidad en el cargo: “En estos días hablaré, como hablaría si hubiésemos clasificado o no clasificado, de la misma forma, para tratar de proyectar lo que quiere el club, lo que quiero yo. A veces, los resultados con tanta inmediatez generan cierta incertidumbre, generan dudas, se generan comentarios que no son ciertos”.

Esta vez los comentarios sí fueron ciertos: desde hace semanas circulaba en redes sociales la versión de que la directiva de Necaxa tenía decidida su salida, aunque lo dejarían terminar el torneo. Más allá de lo que dijo Gago en conferencia, al mediodía siguiente su despido ya era un hecho. Para peor, en el camino Chivas le propinó un golpe casi letal con su victoria por 3-1 en un Estadio Akron que abucheó a su exestratega.

Los números de Fernando Gago como DT de Necaxa en el Apertura 2025

Gago fue cesado tras cerrar el torneo en el 13° lugar de la tabla de posiciones, con apenas cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas, además de la tercera peor defensa del campeonato. Los Rayos quedaron a tres puntos del Play-In, lejos de las expectativas que había dejado el ciclo anterior de Nicolás Larcamón, cuando el equipo fue una de las sorpresas del certamen.

¿Karma? Gago sufre su segundo despido tras abandonar a Chivas

El regreso de Fernando Gago a la Liga MX resultó entonces un nuevo fracaso. El entrenador salió de Chivas asegurando que no existía ninguna negociación con Boca… y días después, activó su cláusula de rescisión para volar a Buenos Aires. Allí, fue despedido tras no clasificar a la Copa Libertadores y perder el Superclásico ante River. En Aguascalientes, suma otra decepción y vuelve a ser cesado antes de tiempo.