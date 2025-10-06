Semanas atrás, cuando Necaxa visitó a Chivas en el Estadio Akron, la afición rojiblanca no olvidó la gran decepción que se llevó en su momento con Fernando Gago. El entrenador argentino se marchó en mitad de torneo para dirigir a Boca Juniors, donde tuvo un estrepitoso fracaso y fue despedido a los pocos meses de gestión.

Ahora, la situación tampoco es buena para “Pintita”: en su regreso a la Liga MX como estratega del Necaxa, apenas cosechó nueve unidades en 12 partidos jugados. Los Rayos ganaron dos encuentros, empataron tres y perdieron siete. Suficiente para que se dude sobre su continuidad en el cargo y aparezcan sus clásicos cruces con periodistas en rueda de prensa.

Este fin de semana, por la Jornada 12 del Apertura 2025, Necaxa cayó 0-1 ante Pachuca y firmó su tercera derrota consecutiva. Al término del encuentro, Gago discutió fuertemente con un reportero que le recordó su despido de Boca por malos resultados: “¿Cómo, cómo? ¿Cómo a la baja? ¡70% de puntos! Perdí, si perdí un clásico… pero 70% de puntos, de porcentaje…”.

La reacción de Gago dio lugar al ida y vuelta, pero el entrenador siguió firme en su postura: “Pero si te estoy diciendo que tuvimos 70% de resultados. Hay una estadística, no te estoy mintiendo. Perdí con River, sí. 70% de puntos. Vos me querés hacer una pregunta y yo te la estoy respondiendo con un dato. La pregunta que me acabas de hacer no es cierta”, continuó enojado el DT de Necaxa, casi con un tono infantil.

Gago omitió la eliminación en Copa Libertadores y exageró su efectividad en Boca

Lo que Fernando Gago pasó por alto en esa respuesta, es que durante su etapa como entrenador de Boca, sufrió el rotundo fracaso al quedar eliminado en el Repechaje de la Copa Libertadores, en la Bombonera y ante un rival accesible como Alianza Lima. Además, en realidad su porcentaje de efectividad en el conjunto Xeneize fue del 63%, algo más bajo que el 70% que tanto defendió en conferencia de prensa.