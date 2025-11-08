Con el empate frente a Mazatlán FC en la última fecha de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, Necaxa se quedó sin posibilidades de meterse a Play-In, por lo que su directiva tomó la decisión de echar al extécnico de Chivas: Fernando Gago.

De acuerdo con información de RÉCORD, el futuro del técnico argentino estaba decidido desde hace tres semanas. Según el director de dicho medio de comunicación, “Pintita” había solicitado terminar el Torneo Apertura 2025 y fue aceptada, pero ya no había vuelta atrás una vez finalizada la participación de los Rayos.

¿Quién será el nuevo técnico de Necaxa?

Desde hace tres semanas, Carlos Ponce de León dio a conocer que el elegido es Martín Varini, entrenador de los Bravos de Juárez y lo estarían presentando cuando termine la participación de su equipo en el Torneo Apertura 2025.

Cabe mencionar que las negociaciones entre la dirigencia de Necaxa con el timonel uruguayo fueron a espaldas de Fernando Gago, quien regresó al futbol mexicano tras su breve paso por Boca Juniors, luego de salir por la puerta de atrás de Chivas.

Señalar que el argentino dirigió 20 compromisos con los Rayos, contando el Torneo Apertura 2025 y la Leagues Cup 2025, dejando un lamentable registro de cinco victorias, cinco empates y 10 derrotas.