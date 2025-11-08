Gracias a la victoria de Querétaro sobre Bravos de Juárez, el Club Deportivo Guadalajara disputará su partido frente a Monterrey con mucha tranquilidad, pues con el resultado de los Gallos Blancos los pupilos de Gabrie Milito se metieron directo a la Liguilla del Torneo Apertura 2025.
Chivas vs. Rayados de Monterrey: sigue EN VIVO el partido de la Fecha 17 del Apertura 2025
Pase lo que pase frente a Rayados de Monterrey; Chivas terminará la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 en l sexta posición.
Aquí les llevaremos lo mejor del partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Rayados de Monterrey. El equipo de Gabriel Milito llega a este encuentra ya clasificado a la Fiesta Grande del futbol mexicano gracias al triunfo de Querétaro sobre Juárez. ¡ARRRRIBA LAS CHIVAS!
Dónde VER EN VIVO Chivas vs. Monterrey
