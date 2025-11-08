Chivas Sub-21 vivió una mañana llena de emociones en las instalaciones de Verde Valle. El Rebaño derrotó 3-2 a Monterrey en un partido vibrante y consiguió su boleto a la Liguilla del Torneo Apertura 2025. El nombre propio de la jornada fue el de Sergio Álvarez, un delantero de 21 años que hasta hace poco defendía los colores del Atlas.

“Checo” Álvarez llegó al Guadalajara hacia mediados de 2024 como refuerzo del Tapatío, tras quedar libre del conjunto rojinegro, con el que incluso había debutado como profesional en Liga MX. Con el Filial rojiblanco, alternó minutos durante la temporada, perotras la eliminación del equipo en la Liga de Expansión, bajó al conjunto Sub-21 para cerrar el semestre.

Su aporte fue decisivo: con un espectacular cabezazo, Álvarez firmó el tanto que le dio a Chivas el boleto a la Liguilla. El equipo rojiblanco ganaba 2-0 con un doblete de Diego Latorre, pero Rayados reaccionó y logró empatar el encuentro. Sin embargo, cuando el reloj se acercaba al final, apareció el ex Atlas con un gol que desató la euforia: 3-2 definitivo que aseguró el pase a la Fiesta Grande.

El triunfo ante Monterrey, combinado con otros resultados, permitió que los dirigidos por Pepe Meléndez terminaran en el octavo lugar de la tabla con 26 puntos, apenas por encima de Tijuana (26, peor diferencia de gol) y León (25). La definición fue cerradísima: Pumas empató ante Cruz Azul, Tijuana venció 3-2 al Atlas, Toluca superó 2-0 al América y León cayó con Puebla. Esa combinación dejó al Rebaño dentro de los ocho mejores y con boleto directo a la Liguilla.

Así se jugará la Liguilla del Apertura 2025 Sub-21

Tigres (1°) vs. Chivas (8°)

Pachuca (2°) vs. Pumas (7°)

Santos Laguna (3°) vs. Juárez (6°)

Cruz Azul (4°) vs. Toluca (5°)

Tabla final de posiciones del Apertura 2025 Sub-21