Por el juego de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Liguilla en el Apertura 2025 de la Liga MX Sub-21, Chivas igualó 2-2 contra Tigres y quedó eliminado del torneo. El Rebaño había igualado a uno en el juego de Ida, por lo que estaba obligado a ganar en la Sultana del Norte.

Los dirigidos por Pepe Meléndez compitieron en la eliminatoria de principio a fin. De hecho, estuvieron cerca de ganar el partido de Ida, gracias a un golazo de Ariel Castro que puso en ventaja al Rebaño. Sin embargo, sobre el final llegó el empate del conjunto auriazul, que en definitiva clasificó gracias a su mejor ubicación en la tabla tras un global de 3-3.

En el juego de vuelta, Tigres se puso rápidamente en ventaja a los 4′, pero Chivas lo empató muy pronto con un tanto de Leonardo Torres a los 8′. Los locales volvieron a ponerse en ventaja y Carlos Corona nuevamente puso al Rebaño en partido con el gol de la igualdad. Pero la lluvia de goles allí se detuvo y el empate final clasificó a los Felinos.

Tigres había finalizado la fase regular como líder absoluto, mientras que el Rebaño se metió en octavo lugar después de una fase regular con varios altibajos. Aún así, en la eliminatoria no hubo tal diferencia y los dirigidos por Pepe Meléndez compitieron de buena manera en todo momento.

La alineación de Chivas Sub-21 en el 2-2 vs. Tigres