Uno de los canteranos más prometedores del Guadalajara es Yael Padilla, quien pese a haber tenido pocos minutos durante el Apertura 2025 continúa siendo considerado un proyecto importante para el futuro inmediato del club. Se desempeña principalmente como extremo por izquierda y dejó muy buenas impresiones en el reciente amistoso frente a Irapuato, por lo que todo indica que 2026 podría ser el año en el que dé un salto relevante dentro del Primer Equipo.

A pesar de su corta edad, Padilla ya ha sido observado por distintos entrenadores del máximo representativo rojiblanco, aunque fue Veljko Paunović quien primero le prestó una atención especial. A partir de ese proceso el juvenil comenzó a mostrar una versión más completa y determinante, ya que el estratega serbio decidió modificarle la posición en el campo, potenciando sus cualidades ofensivas y haciéndolo mucho más peligroso para las defensivas rivales.

Antes de ese movimiento táctico, Padilla se desempeñaba como interior, zona en la que ya evidenciaba talento, dinámica y capacidad técnica. Sin embargo, el cambio propuesto por Paunović para ubicarlo como extremo fue decisivo: a partir de ahí explotó su desequilibrio, regate y uno contra uno, lo que le permitió comenzar a competir por oportunidades en divisiones superiores, incluyendo participación con el Primer Equipo.

De cara al 2026, el reto no será menor. Padilla deberá disputar minutos con futbolistas consolidados como Efraín Álvarez y Roberto Alvarado, ya que puede jugar por ambos perfiles. Aunque parece complicado que se adueñe de la titularidad en el corto plazo, sí existe una alta probabilidad de que se convierta en un habitual dentro de las convocatorias y los partidos, aportando desequilibrio en la zona ofensiva y consolidando su evolución competitiva.

Varios equipos de la Liga MX han preguntado por Yael Padilla, pero se queda en Chivas

En meses recientes, el nombre de Yael Padilla ha sido vinculado a posibles préstamos dentro de la Liga MX, con clubes como Cruz Azul, Toluca o Juárez en el radar. No obstante, en la directiva de Chivas hay plena confianza en su proyección y Gabriel Milito lo considera parte del proyecto deportivo, por lo que se ha determinado que permanezca en el club para continuar su proceso formativo y seguir creciendo con la camiseta rojiblanca.