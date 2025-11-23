Todavía no termina el Apertura 2025 de la Liga MX, pero las Chivas de Guadalajara ya perfilan posibles bajas de cara al mercado de fichajes. Hay jugadores que no son prioridad para Gabriel Milito y que tienen chances de abandonar el equipo si aparecen ofertas concretas.

Uno de estos casos es el de Yael Padilla, atacante de 19 años que ha quedado relegado a la banca durante gran parte del certamen. Apenas jugó 35 minutos en todo el Apertura 2025, repartidos en dos ingresos: en la derrota ante Cruz Azul y la victoria sobre Atlas, donde no pudo hacer cambiar de opinión al entrenador rojiblanco.

Yael Padilla ha jugado muy poco en el Apertura 2025 (Imago7)

Es por esto que de cara al próximo torneo, Padilla es uno de los jugadores que podría abandonar la plantilla y hay reportes que mencionan al Toluca como uno de los equipos interesados. Antonio Mohamed vería buen potencial en el delantero rojiblanco, aunque no hay reportes sobre una oferta concreta de los Diablos Rojos.

En caso de que Toluca avance con una oferta formal por Yael Padilla, Chivas podría utilizar una estrategia que ya repitió en el último mercado: proponer intercambios. Y el nombre de Jesús Angulo podría ser el jugador ideal a incluir en la operación, ya que ha tenido grandes rendimientos con Toluca y también se rumorea que podría estar interesado en tener su revancha con el Rebaño Sagrado.

¿Cuánto valen Yael Padilla y Jesús Angulo, jugadores de Chivas y Toluca?

Según el sitio especializado Transfermarkt, Yael Padilla tiene un valor de mercado estimado de 2 millones de dólares, contemplando también que con 19 años y 62 partidos disputados en el Guadalajara, podría ser cotizado incluso en un monto superior. Jesús Angulo, en cambio, tiene un valor de 4,5 millones de dólares y a sus 28 años atraviesa el momento de más madurez y regularidad en su carrera.