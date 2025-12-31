Llegó el último día del año y en Chivas todo el mundo descansa tras una fuerte y dura pretemporada de cara al Clausura 2026. Jugadores, cuerpo técnico y directiva descansaran durante tres días para volver a reencontrarse y tener acción el próximo sábado ante Atlas en la Copa Pacífica.

En medio de este contexto el mercado de pases está que arde en el mundo del Rebaño Sagrado porque surgen importantes alternativas para Alan Mozo, mientras que Alan Pulido hace enojar a la directiva con su intención de cobrar los 1.8 millones de dólares de la totalidad de su contrato. Por otro lado, Eduardo Águila vuelve a sonar muy fuerte, pero revelan que está muy lejos de llegar.

Alan Mozo tiene alternativas para salir de Chivas

Uno de los futbolistas que Chivas quiere acomodar para este Clausura 2026 es Alan Mozo, quien no entra en planes en el Rebaño Sagrado. En medio de este contexto revelan que el defensor cambió su actitud y busca una salida. En las últimas horas surgió que ya negoció con León, Tigres y Pachuca.

¿Eduardo Águila llega a Chivas?

Uno de los jugadores que Chivas sigue de cerca, pero todavía no se cerró su llegada es Eduardo Águila. Ayer Adrián Esparza Oteo dio de qué hablar al mencionar que estaba al caer la llegada del defensa al Guadalajara. Sin embargo, César Merlo, Jesús Bernal y Villa Villa reportaban que hoy no hay nada.

Alan Pulido hace enojar a Chivas

Uno de los jugadores que la directiva le busca acomodo si o si en este mercado de pases es Alan Pulido. Sin embargo, César Huerta como José María Garrido han revelado que el futbolista no se está moviendo para salir y hay mucha molestia en la directiva por la actitud que tomó el jugador.