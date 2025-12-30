Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Pachuca cuando dispute la jornada uno del Clausura 2026. En medio de este contexto el mercado de pases sigue abierto y señalan que Alan Pulido tomó una egoísta decisión, ya que no quiere bajar sus pretensiones económicas para salir del club y que su agente no le está buscando acomodo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado se tiene que deshacer de varios jugadores para el siguiente campeonato. Especialmente en aquellos jugadores que no marcan la diferencia y tienen un alto salario.

Uno de los futbolistas que Chivas le busca acomodo para el siguiente torneo es Alan Pulido, quien no entra en los planes de Gabriel Milito. Sin embargo, ayer por la noche César Huerta dio a conocer que el futbolista no quiere bajar las pretensiones de las ganancias y que su agente no se mueve para encontrarle un nuevo club.

Alan Pulido no se mueve para salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Esta información la ratificó esta mañana José María Garrido quien señaló que en el Guadalajara están decepcionados con el futbolista por su actitud. “Resulta que Alan Pulido está de brazos cruzados. En Chivas tienen esta percepción de que Alan Pulido no está haciendo mucho por moverse, por encontrar un equipo y por tratar de cambiar la perspectiva de cara al futuro”, reveló Chema en Futbol con Cerebro. No hay que olvidarse que el atacante ganará en el 2026 1.8 millones de dólares.

¿Qué sucede con Alan Mozo?

Otro de los futbolistas que busca Chivas encontrar acomodo es Alan Mozo, quien se escuchó que podría llegar a América, Tigres y Pumas. Sin embargo, Medio Tiempo reportó que el defensa buscaría salir al conjunto Universitario, pero el alto salario es uno de los motivos por los que no se termina de mover del equipo.