Uno de los jugadores de Chivas que marcó la diferencia de la mejor manera en el Apertura 2025 es Richard Ledezma. Tras jugar en Europa y romperla con el Rebaño Sagrado, el lateral derecho tiene un nuevo y millonario valor de mercado. ¿Qué más necesita Javier Aguirre para reforzar la defensa de la Selección Mexicana?

A diferencia de otros mercados de pases, Javier Mier y Alejandro Manzo dieron de qué hablar debido a que trajeron cuatro jugadores que llegaron, se pusieron la playera rojiblanca y rindieron. A Ledezma hay que sumar a Efraín Álvarez, Diego Campillo y Bryan González, cuatro futbolistas que se les va el alma cuando se pierde.

Salvo el zaguero central, los tres refuerzos se preparan de la mejor manera para el debut de Chivas ante Pachuca por la jornada uno del Clausura 2026. En medio de este contexto, se actualizó el valor de mercado de Richard Ledezma tras lo sucedido en el Apertura 2025.

Richard Ledezma es uno de los jugadores más importantes de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por Transfermarkt, su actual valor de mercado pasó de tres millones de dólares a más de cuatro millones, un millón más. De esta manera, el Guadalajara buscará ganar de mínima ese dinero al momento de vender al lateral derecho.

El nuevo valor de mercado de Armando González

Otro futbolista que actualizó su valor de mercado fue Armando González, campeón de goleo en el Apertura 2025. Según la valoración de Transfermarkt pasó de 2.5 millones de dólares a más de siete millones de dólares.