Armando González se mantiene en plan grande en el Clausura 2026 y se mantiene en pie de lucha por el bicampeonato de goleo de la Liga MX tras volver a perforar las redes enemigas en la visita de Chivas contra Mazatlán.

Guadalajara le metió un baile a los Cañoneros desde el arranque del partido, en donde surgió una jugada polémica en donde Jordan Sierra golpeó accidentalmente a Daniel Aguirre dentro del área mazatleca, por lo que tras revisarse en el VAR se determinó el marcar el penalti.

La pelota fue tomada de inmediato por Armando González, quien demostró la frialdad y madurez para anotar el segundo gol del chiverío desde los once pasos, metiéndose de lleno en la contienda por el bicampeonato de goleo.

