Chivas visitó al Mazatlán como parte de la jornada 5 del Clausura 2026 en donde el Rebaño salió como amplio favorito en la cancha del Estadio El Encanto; sin embargo, Armando González cometió el primer error de la noche, pero fue salvado gracias al arbitraje.

En el arranque del partido, en el primer minuto del partido, el Guadalajara tuvo la primera de peligro desde la pradera izquierda, en donde Bryan González mandó un pase preciso para la Hormiga, que definió de primera intención, sin portero y dentro del área chica, pero estrelló la pelota en la base del poste.

Afortunadamente para el delantero, la jugada fue invalidada por fuera de lugar, por lo que quedó borrada su equivocación que pudo abrir el marcador y cambiar el rumbo del partido.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.