Gabriel Milito está construyendo un proyecto deportivo que está ilusionando a millones de aficionados de Chivas debido a los buenos resultados y gran nivel que presume la escuadra rojiblanca, por lo que la ilusión de volver a levantar campeonatos está renaciendo en los seguidores del Rebaño.

Sin duda, el último héroe del Guadalajara fue Matías Almeyda por construir un equipo ganador que logró levantar casi todos los títulos que disputó, por lo que es inevitable el comparar el proyecto de los dos entrenadores argentinos.

Es por eso que el exjugador del chiverío, Jair Pereira, aseguró abiertamente que hay algunas similitudes entre Milito y el Pelado, sobre todo en el manejo del plantel, aunque futbolísticamente manejan ideologías diferentes.

“Tengo compañeros que estuvieron con Milito y dicen que es muy parecido. O sea, en el trato del jugador, dicen que es un técnico que trabaja de una forma muy intensa y que tácticamente lo hace muy bien.

“Recordemos que Gabriel Milito tiene más la escuela de Pep Guardiola, un equipo que salga jugando, más dinámico a uno o dos toques y es como lo va demostrando.

“Pero, la cuestión de cómo hace la parte del grupo, que es muy importante, y Chivas lo está consiguiendo. Se dio cuenta que había jugadores que le podían representar algo incómodo el no poderlos alinear, hablando de jugadores de experiencia y él decide hacerlo a un lado para crear un grupo más sano“, explicó el exdefensor rojiblanco en Fox.

