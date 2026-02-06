El paso perfecto de las Chivas en el Clausura 2026, con cuatro victorias en cuatro partidos, sigue despertando opiniones favorables dentro y fuera del entorno rojiblanco. A los elogios recientes de analistas y exfutbolistas, ahora se sumó la voz de Jair Pereira, histórico defensor del Guadalajara, campeón de Liga MX y referente que incluso portó el gafete de capitán durante su etapa en el club.

Con un tono enfático y de evidente entusiasmo, Pereira destacó en Fox Sports la manera en la que Gabriel Milito ha logrado ensamblar juventud, talento y una idea clara de juego. Para el exzaguero, el técnico argentino ha conseguido que el plantel crea en el proyecto, incluso tomando decisiones fuertes dentro del vestidor.

“Creo que se han embonado perfectamente tanto la juventud, el talento que tienen estos chicos, este gran técnico, que fue una idea muy clara y tan clara fue que todos los jugadores le creyeron y los que veía un poco molestos pues ya lo vimos, los hizo para un lado y prefirió quedarse con gente joven”, señaló el ex defensor central.

Pereira también puso especial énfasis en las incorporaciones recientes, resaltando el impacto de Brian Gutiérrez y el acierto en la planificación deportiva. “Ahora traen a un jugador como Brian Gutiérrez, que para mí me parece espectacular este muchacho, esta incorporación ha sido muy buena, al igual que lo fueron los otros cuatro jugadores que vinieron el torneo pasado”, agregó.

“Chivas ha encontrado ese proyecto que tanto se le criticaba”

Desde su experiencia como campeón con Chivas, el exdefensor aseguró que el club por fin encontró el proyecto que durante años se le exigió. “Creo que Chivas ha encontrado ese proyecto del que tanto se le criticaba durante mucho tiempo, ha encontrado a su técnico ideal. No sé si para decir que va a ser campeón, pero es un equipo que cuando estos jugadores vayan madurando puede ser campeón, porque el funcionamiento y la idea clara te permiten competir contra planteles llenos de estrellas”, explicó.

Jair Pereira teme al efecto Selección Mexicana

Sin embargo, Jair Pereira también advirtió que uno de los grandes retos para el Guadalajara será sostener el nivel si se concretan las bajas de varias de sus figuras por convocatoria a la Selección Mexicana: “Cuando se vayan jugadores que son muy importantes para Chivas les puede costar trabajo porque no tiene tanta banca. Hay ciertas personalidades que no se reemplazan fácil; no es lo mismo si tú no tienes a un atacante como Richard (Ledezma) o al “Cotorro” (González), te apuesto que Chivas no es ese equipo tan dinámico hacia el frente”, concluyó.