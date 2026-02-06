Chivas es el único equipo del Clausura 2026 que ha ganado sus cuatro partidos, una racha que lo tiene en lo más alto de la tabla general y que incluso ya lo coloca como uno de los favoritos al título. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, ya que un sector considera que estos resultados se deben más al calendario que al nivel real del Rebaño Sagrado.

Ante estos señalamientos, Efraín Álvarez no se mostró de acuerdo y mandó un mensaje claro a quienes minimizan el arranque rojiblanco. El atacante recordó que dos de las victorias fueron ante Juárez y Querétaro, equipos que el torneo pasado le arrebataron puntos importantes al Guadalajara, por lo que rechazó que se trate de triunfos “sencillos”.

Además, el futbolista rojiblanco dejó en claro que en Chivas se respeta por igual a todos los rivales, pero no desaprovechó para mandar una advertencia directa al América y al Toluca, equipos a los que enfrentarán en febrero. Con contundencia, Álvarez señaló que el objetivo es claro: “vamos a ir a ganar”, sin importar el rival ni el escenario.

Finalmente, Álvarez recalcó que parte del torneo implica enfrentar a todo tipo de equipos, desde los más poderosos hasta los que pueden parecer más accesibles, por lo que rechazó las críticas sobre el calendario. Con ello, dejó claro que tanto ante Mazatlán como en el Clásico Nacional, Chivas saldrá a dar el máximo y a mantener su paso perfecto.

Chivas buscará revancha contra Cruz Azul y Toluca después de enfrentar al América

Aunque en la Jornada 6 el Guadalajara se medirá al América, existe el antecedente reciente de una victoria rojiblanca en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el torneo pasado. Sin embargo, con Cruz Azul y Toluca hay cuentas pendientes, ya que La Máquina eliminó a Chivas en Liguilla y los Diablos Rojos derrotaron al Rebaño durante la fase regular, duelos que ahora aparecen como oportunidades claras de revancha.