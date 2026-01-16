La convocatoria de Javier Aguirre a la Selección Mexicana volvió a dar de qué hablar, luego de que el estratega incluyera a ocho jugadores de Chivas para los amistosos contra Bolivia y Panamá. Si bien el elevado número de rojiblancos tiene explicación en que no se trata de Fecha FIFA y únicamente pueden participar futbolistas de la Liga MX, el llamado también refleja el gran momento individual y colectivo que vive el Rebaño Sagrado en este inicio de torneo.

La situación ha sido tan evidente que incluso desde el América, eterno rival del Guadalajara, hubo reconocimiento. Israel Reyes no tuvo más opción que aceptar que los futbolistas de Chivas atraviesan un mejor momento, dejando claro que “a la Selección deben ir los mejores”, pese a que en ciclos anteriores las Águilas solían aportar más elementos al Tri.

Si bien evitó elogiar directamente el presente de Chivas frente al bache que atraviesa el América, el mensaje fue claro: si la Selección Mexicana aspira a tener un buen Mundial, los convocados deben ser siempre quienes estén en mejor nivel. La declaración surgió precisamente al ser cuestionado por la diferencia entre los ocho llamados rojiblancos y los apenas tres futbolistas azulcremas en esta convocatoria.

“A Selección espero que vaya el que esté mejor para que hagamos un buen Mundial. No se trata de que vayan mis amigos, se trata de que vayan los mejores para hacer un buen Mundial”

Reyes es un habitual en las listas de Javier Aguirre al Tri, donde ya ha compartido vestidor con varios jugadores de Chivas como Raúl Rangel, Roberto Alvarado e incluso Armando González. Por ello, aunque en la Liga MX defienda los colores del América con intensidad ante su máximo rival, tiene claro que en Selección Mexicana todos deben remar hacia un mismo objetivo.

Israel Reyes podría perder su lugar en Selección Mexicana en esta convocatoria

Israel Reyes suele ser considerado por Javier Aguirre como lateral derecho, una posición que no ha logrado consolidarse en el actual proceso. Esta situación habría llevado al Vasco a convocar a Richard Ledezma para los próximos compromisos del Tri. Por lo tanto, no se descarta que basten un par de amistosos para que el jugador de Chivas se gane el puesto y desplace a quienes han ocupado esa banda durante el ciclo mundialista.