Le duela a quien le duela hoy Chivas es noticia en todo México porque Javier Aguirre decidió convocar a los próximos dos partidos del Tri a ocho jugadores del Guadalajara. Sin embargo, este podría ser un duro golpe para Gabriel Milito debido a que de darse alguna lesión o que sean convocados todos ellos al Mundial 2026 tendrá que reemplazarlos en la Liguilla, por lo que repasamos qué opciones hay para sustituirlos a cada uno de ellos.

No hay dudas de que el rebaño sagrado no para de dar de qué hablar debido a que en el Apertura 2025 pudo haber marcado la diferencia. Un penal malogrado de Chicharito Hernández dejó afuera al conjunto rojiblanco, pero nadie para de hablar del buen despliegue futbolístico que los llevó a clasificar directamente a la Liguilla y a hoy mantener un invicto en el Clausura 2026.

Este gran momento de Chivas llevó a que Javier Aguirre decida convocar a ocho jugadores a la Selección Mexicana. Esta decisión hace inflar el pecho a toda la afición, pero será un dolor de cabeza para Gabriel Milito si el Vasco decide convocar a todos ellos en plena Liguilla para la preparación a la Copa del Mundo.

Gabriel Milito logró que Chivas sea protagonista en la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

¿Con quiénes reemplazaría Gabriel Milito a los 8 jugadores de Chivas?

La gran pregunta que se harán muchos aficionados es con quién reemplazará el entrenador argentino a cada jugador si llega a ser convocado. En la portería Raúl Rangel será reemplazado por Óscar Whalley, mientras que Richard Ledezma lo hará Miguel Goméz. En el caso de Brayn González hay varias opciones debido a que podría hacerlo José Castillo, Hugo Camberos o Leonardo Jiménez.

Armando González fue convocado a la selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

En el caso de Luis Romo en el Guadalajara podrán reemplazarlo con Diego Campillo, que sabe jugar por toda la línea defensiva, o Gilberto Sepúlveda, mientras que Fernando González o Samir Inda lo podrían hacer con Brian Gutiérrez. En el caso de Roberto Alvarado, Gabriel Milito podría resolverlo por Santiago Sandoval o Yael Padilla.

Por último en el ataque fueron convocados Armando González y Ángel Sepúlveda, dos jugadores que corrían atrás para estar en la Copa del Mundo 2026. De ser citados en Chivas podrán ser reemplazados por Ricardo Marín, Sergio Aguayo y Leonardo Torres, mientras que Vladimir Moragrega no podrá ser tenido en cuenta porque es mayor de 25 años.