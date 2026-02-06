Armando González vive un momento de máxima eficiencia en Chivas y los números lo reflejan con contundencia. Desde su debut con el primer equipo el 13 de enero de 2024 entrando como suplente ante Santos Laguna, el delantero surgido de la cantera rojiblanca comenzó una progresión constante que lo llevó a consolidarse como referente ofensivo del equipo.

La explosión goleadora de la Hormiga llegó en el Apertura 2025, bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, cuando el centrodelantero pasó de tener una presencia intermitene en el primer equipo a convertirse en titular indiscutido. En ese torneo, el canterano resultó campeón de goleo con 12 goles en 17 jornadas, compartiendo la distinción con Joao Pedro (San Luis) y Paulinho (Toluca) y convirtiéndose en apenas el séptimo campeón de goleo en la historia de Chivas, igualando marcas históricas del club.

Esa eficacia se traduce también en datos de rendimiento puros: tomando el registro reciente, con 20 goles y 3 asistencias en 2.314 minutos disputados, la Hormiga González promedia un gol cada 116 minutos y una participación directa en gol cada 100 minutos, lo que lo sitúa entre los delanteros más productivos del futbol mexicano.

Por si fuera poco, la Hormiga ha empezado el Clausura 2026 con un impacto directo en el gran estado de forma que atraviesa el equipo, con tres goles en las primeras cuatro jornadas, frente a Pachuca, Querétaro y Atlético San Luis. Con 22 años y unos números que respaldan su eficacia, el canterano rojiblanco también se mete en la pelea por un lugar en la Selección Mexicana.

Datos claves