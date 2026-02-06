Chivas visita la noche de este viernes a Mazatlán en uno de los tres partidos que disputará como visitante durante el mes de febrero. Como suele ocurrir en este tipo de encuentros fuera de casa, la afición rojiblanca tenía varias dudas respecto a la transmisión, aunque para el duelo de esta noche prácticamente todas han quedado despejadas.

Una de las principales incógnitas era quién estaría a cargo de la narración del partido del Rebaño Sagrado, especialmente porque Christian Martinoli es uno de los narradores favoritos de la afición en México. Ante este panorama, el periodista y reconocido aficionado de Chivas, Omar Villarreal, mejor conocido como Villa Villa, confirmó una noticia que cayó de gran forma entre los seguidores rojiblancos.

Villa Villa dio a conocer que la transmisión contará con la dupla de Christian Martinoli y Luis García, quienes estarán en los micrófonos para el partido de esta noche. Al tratarse del encuentro estelar del tradicional Viernes Botanero, todo apunta a que habrá un duelo atractivo en la cancha y una narración dinámica y entretenida para quienes sigan el juego desde casa.

Además, este compromiso tendrá un tinte especial, ya que será el último partido que Chivas dispute ante Mazatlán. Está confirmado que la franquicia sinaloense será vendida y que el Atlante será el nuevo dueño del equipo, por lo que a partir del Apertura 2026 el Guadalajara ya no enfrentará a los Cañoneros, sino al Potro de Hierro, convirtiendo el duelo de esta noche en una despedida ante este rival.

Chivas buscará sumar su quinto triunfo consecutivo en el Clausura 2026

Más allá del contexto histórico del encuentro, Chivas saldrá con la obligación de buscar los tres puntos ante Mazatlán. El equipo de Gabriel Milito quiere extender su racha perfecta en el Clausura 2026 y sumar su quinto triunfo consecutivo, no solo para mantenerse en la cima de la tabla, sino también para seguir siendo el único equipo con paso perfecto en el torneo.