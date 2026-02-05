Las Chivas de Guadalajara sueñan con mantener su paso perfecto en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde hasta el momento suman cuatro victorias en sus últimas cuatro presentaciones. El Rebaño Sagrado se enfrentará este viernes ante Mazatlán en busca de un nuevo triunfo que le permita seguir cómodo en lo más alto de la tabla de posiciones y llegar bien parado el Clásico Nacional contra América.

Daniel Aguirre sobre su vínculo y llegada a Chivas

Uno de los jugadores rojiblancos que pasa por un gran momento es el defensor Daniel Aguirre, quien dialogó con TV Azteca y recordó cómo se dio su llegada a Chivas, además de ventilar detalles de su infancia: “Cuando empecé a jugar futbol, empecé en un equipo que se llamaba Chivitos, entonces, desde ahí el uniforme era de Chivas y de niño miraba la Liga mexicana (…) En mi familia hay de todo. Tíos que le van a Cruz Azul, le van al América, a Pumas, hay de todo. Cuando me di cuenta que Guadalajara era opción, me puse muy feliz. Era una oportunidad muy grande para mi, y fue una decisión que no era fácil, pero se dio y muy contento de estar aquí”, relató el zaguero mexicoamericano.

¿Hubo llamado de atención a la Hormiga González?

De acuerdo con el periodista Alex Ramírez, el goleador de Chivas, Armando González, recibió una especie de llamado de atención de parte del entrenador Gabriel Milito. Esto se debería al berrinche que realizó el joven delantero tras ser sustituido en el último juego ante San Luis, donde había marcado el tercer gol del equipo. “Dentro de un regaño, podemos decir consejo u orientación. Pero queda como advertencia que nadie es indispensable en Guadalajara”, explicó el comunicador.

Alan Mozo se pierde el resto del Clausura 2026

El parte médico del lateral derecho, Alan Mozo, confirmó lo que se temía luego de su aparatosa lesión ante Querétaro. “Fractura helicoidal no desplazada a nivel tercio proximal del peroné izquierdo, así como un esguince de grado dos de tobillo“, explicó el comunicado de Pachuca. De esta manera, el futbolista se perderá lo que resta del torneo y en Guadalajara hay preocupación, puesto que sólo le quedará un certamen para convencer a la directiva hidalguense de que hagan uso de la opción de compra. Caso contrario, Mozo deberá regresar al Rebaño.

Cruz Azul buscó al Oso González

Uno de los jugadores más valorados por la afición rojiblanca, gracias a su profesionalismo y regularidad sobre el campo, es Fernando González, quien según reportes, había sido pretendido por Nicolás Larcamón para Cruz Azul. Sin embargo, la postura del Guadalajara fue inflexible al tener bien claro que el Oso era parte importante dentro de la plantilla, por lo que no se negoció con la Máquina.