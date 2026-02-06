Chivas quiere seguir firme como líder del Clausura 2026 cuando visite este viernes 6 de febrero a Mazatlán, en un duelo correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX. Tras derrotar por 3-2 a Atlético San Luis y estirar su racha a cuatro victorias en cuatro partidos, el Rebaño Sagrado buscará mantener la punta de la tabla ante los Cañoneros.

El partido entre Mazatlán y Chivas se jugará este viernes 6 de febrero en el Estadio El Encanto, a partir de las 21:06 horas del centro de México. A continuación, te decimos dónde podrás seguirlo en vivo y en directo.

¿Va por TV abierta Mazatlán vs. Chivas?

La afición que prefiera ver el duelo por señal tradicional sí podrá disfrutarlo en televisión abierta en México, ya que el partido será transmitido por Azteca 7. Además, contará con cobertura por señales de paga durante la noche de viernes.

En México, el Mazatlán vs. Chivas se podrá ver EN VIVO por:

FOX One (paga)

TV Azteca (paga)

Azteca Deportes Network (paga)

Azteca 7 (televisión abierta)

¿Dónde verlo en Estados Unidos?

Para los fanáticos en los Estados Unidos, el partido también estará disponible en ViX. Esto permite que la afición hispana en EE. UU. pueda seguir el encuentro incluso si no tienen acceso a la TV abierta mexicana.

Además de las opciones tradicionales, también podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas y las mejores jugadas del partido en Rebaño Pasión, con cobertura completa durante y después del encuentro.