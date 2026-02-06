Las Chivas de Guadalajara volverán a ver acción este viernes 6 de febrero en el marco de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado marcha actualmente como único líder del certamen, producto de cuatro victorias en sus cuatro presentaciones. Tras derrotar a San Luis, el conjunto rojiblanco visitará a Mazatlán en busca de estirar su racha positiva antes del Clásico Nacional.

Chivas negocia por Jonathan Pérez

Cuando parecía que Chivas ya se había despedido del mercado, trascendió el interés del Rebaño por fichar a Jonathan Pérez, extremo del Nashville SC de la MLS. El futbolista de 22 años tiene un rol similar al de Roberto Alvarado, quién muy probablemente cause baja en la Liguilla debido a su convocatoria para el Mundial. Por eso en Verde Valle analizan esta opción y buscarían avanzar en los próximos días.

Luis Romo habló sobre los casos de Pulido y Guti

Luis Romo se refirió a las salidas de Alan Pulido y Érick Gutiérrez del plantel de Chivas, subrayando que se trata de decisiones dolorosas pero alineadas con la exigencia de compromiso que plantea Gabriel Milito, al señalar: “Es complicado porque son compañeros con los que convives día con día… Uno nunca quiere que se vaya gente… pero esto es futbol. Gaby Milito fue muy claro con ellos… si no te comprometes y no cumples el rol que te toca al momento, en su totalidad, al máximo, va a preferir a gente joven que pelee y proyecte, y creo que eso nos hace un grupo competitivo”, declaró el capitán rojiblanco en palabras para TV Azteca.

Victoria y liderato para Chivas Femenil

Chivas Femenil consiguió una nueva victoria al imponerse 2-0 a Necaxa en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, resultado que le permite consolidarse como único líder del torneo. Las anotaciones fueron obra de Alicia Cervantes y Adriana Iturbide en el encuentro disputado en Aguascalientes. Únicamente Rayados puede alcanzar la línea de 19 puntos del Guadalajara, que además sumó una nueva valla invicta.

Los 22 convocados de Chivas vs. Mazatlán