Todo parecía indicar que Chivas ya tenía cerrado su plantel para el Clausura 2026, especialmente porque la única posición prioritaria para Gabriel Milito que no se reforzó fue la defensa central. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido información que apunta a que el Guadalajara todavía podría sumar un refuerzo más antes del cierre de registros.

De acuerdo con Jóvenes Futbolistas MX, Jonathan Pérez está en la mira del Guadalajara y ya existirían negociaciones con el Nashville SC para concretar su llegada. El tiempo apremia, pues los registros de la Liga MX cierran el próximo lunes 9 de febrero, lo que obliga a ambas directivas a acelerar cualquier acuerdo si el fichaje va a concretarse.

El posible refuerzo encaja perfectamente en el perfil que Chivas ha buscado en los últimos años, ya que Pérez tiene apenas 23 años y un amplio margen de crecimiento. En su caso específico, se trata de un extremo por derecha que podría aportar desborde, goles y asistencias, convirtiéndose en un socio importante para Armando González en el ataque rojiblanco.

Ahora, habrá que esperar para conocer la postura final tanto del Nashville como del Guadalajara, pues Jonathan Pérez disputó 25 partidos la temporada pasada, dejando claro que fue un elemento importante dentro de su equipo. Además, ya cuenta con experiencia en Primera División, aunque sea dentro de la MLS, algo que podría facilitar su adaptación.

Jonathan Pérez llegaría a ocupar la posición de Roberto Alvarado en Liguilla

Este posible fichaje cobra aún más sentido si se considera que Roberto Alvarado tiene prácticamente asegurado su lugar en el Mundial, lo que le impediría disputar la Liguilla con Chivas. Ante ese escenario, la llegada de Jonathan Pérez serviría para cubrir una posición clave pensando en la parte más importante del torneo, donde el Guadalajara buscará competir por el título.