Cuando todo parecía indicar que Chivas afrontaría el Clausura 2026 con un plantel ya cerrado, mismo con el que ganó sus primeros cuatro partidos del torneo, surgió la posibilidad de un refuerzo de última hora. La razón es clara: el Guadalajara ya planea las bajas que tendrá en Liguilla por convocatorias a la Selección Mexicana, lo que habría reactivado la búsqueda de un jugador más.

El nombre que aparece sobre la mesa es el de Jonathan Pérez, actual jugador del Nashville SC, futbolista que ya había despertado interés en varios clubes de la Liga MX durante su etapa con el LA Galaxy. Además, es un elemento plenamente identificado con México, ya que formó parte de selecciones menores del Tri, elección que tomó por encima de representar a Estados Unidos.

En lo futbolístico, Jonathan Pérez se desempeña como extremo por ambas bandas, aunque en los últimos años se ha asentado principalmente por derecha. Sus números reflejan a un jugador ofensivo constante, pues la temporada pasada aportó dos goles y cuatro asistencias en 26 partidos, estadísticas que encajan con el perfil de extremos que busca Gabriel Milito.

Más allá de los pases y asistencias, Pérez cuenta con un potente disparo de pierna izquierda y no se limita únicamente a desbordar por la banda. Esto lo sabe bien Chivas, ya que el propio Jonathan Pérez le marcó al Guadalajara hace tres años en el duelo entre el LA Galaxy y el Rebaño en la Leagues Cup 2022, demostrando su capacidad para aparecer en zona de definición.

Chivas pagaría alrededor de 3.5 millones de dólares por Jonathan Pérez

De acuerdo con Transfermarkt, Jonathan Pérez pasó definitivamente del LA Galaxy al Nashville SC en agosto de 2025 por 1.3 millones de euros. Por ello, si Chivas logra concretar la operación, el monto tendría que ser considerablemente mayor, y las especulaciones apuntan a una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares para cerrar su llegada al Rebaño Sagrado.