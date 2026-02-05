En el torneo Bicentenario 2010, las Chivas de Guadalajara lograron ocho victorias consecutivas bajo la dirección de José Luis “Guero” Real, en un arranque que encendió la ilusión de los aficionados y colocó al equipo como uno de los favoritos al título. Aquella racha mostró un equipo sólido, con buen funcionamiento colectivo y figuras clave como Omar Bravo y Ramón Morales liderando dentro del campo. Cada triunfo reforzaba la confianza del plantel y alimentaba las expectativas de la afición.

Más de una década después, un nuevo ciclo del Rebaño vuelve a tener un inicio formidable. Con Gabriel Milito al mando, Chivas arrancó el Clausura 2026 con cuatro victorias consecutivas en las primeras jornadas, consolidando un equipo ordenado y competitivo, y mostrando un estilo de juego que recuerda a los equipos más consistentes del club. Si vence a Mazatlán este viernes, el Guadalajara alcanzará su quinto triunfo en fila y quedará aún más cerca de la marca del 2010.

¿Qué pasó con las Chivas del Guero Real?

En el Bicentenario 2010, las Chivas de Guadalajara arrancaron el torneo con ocho victorias consecutivas bajo el mando de José Luis “Güero” Real, batiendo un récord en torneos cortos de la Liga MX con triunfos sobre Toluca, Tigres, Estudiantes Tecos, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis y con Chicharito Hernández liderando la ofensiva.

Ese inicio quedó marcado en la memoria de los aficionados, pero llegó a solaparse con la preparación de la Selección Mexicana para el Mundial de Sudáfrica 2010, ya que Aguirre convocó a cinco jugadores rojiblancos —entre ellos Chicharito, Luis Ernesto Michel, Johnny Magallón, Alberto Medina y Adolfo Bautista— y el equipo empezó a resentir las ausencias justo después de la octava victoria. Con esa falta de piezas clave en la recta decisiva, Chivas perdió ritmo, fue superado por otros rivales y quedó eliminado en cuartos de final ante Morelia, sin poder traducir aquel arranque arrollador en un campeonato.

El gran comienzo de Chivas en el Clausura 2026

Hoy, en el Clausura 2026, el arranque de Gabriel Milito con cuatro victorias consecutivas vuelve a hacer pensar en aquel Bicentenario y en cómo aquel impulso inicial se vio afectado por los llamados al Tri, especialmente ante la posibilidad de que varios jugadores rojiblancos vuelvan a ser convocados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana en el contexto de la preparación hacia el Mundial.