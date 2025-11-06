Uno de los hombres más importantes de la historia reciente de Chivas y su brillante trabajo en fuerzas básicas es sin duda José Luis Real, quien se convirtió el descubridor e impulsor de varios canteranos como Omar Bravo, Alberto Medina, Patricio Araujo, Javier Hernández y hasta el propio Armando González.

El Güero reveló que el gran momento que vive el canterano del Guadalajara debe de ser reconocido en todo el país, por lo que considera necesario que se le convoque a Selección Mexicana, aunque dejando en claro que no para ser el responsable de ser el nuevo goleador.

“Pienso que sí porque está poniendo en alto el nombre de un mexicano en la tabla de goleo y eso no se puede dejar de premiar. No digo que sea alguien definitivo en la Selección o que sea el titular, pero de que se ha ganado la posibilidad de que lo llamen y distinguirlo como seleccionado, no tengo duda que sí”, declaró en entrevista con ESPN.

¿Cuáles son las principales cualidades de la Hormiga González?

“La velocidad era la principal diferencia con el resto de los jugadores. Una cualidad natural y que es muy apreciada por todos los entrenadores.

“Influyó su padre, que de alguna manera heredó algunas características de su papá (…) Es el estilo que debe de ser en cualquier posición de los jugadores del Club Guadalajara. Hay la idea del que corre mucho, es rápido, no tiene buena técnica y en la actualidad, el que sobresale, es ese jugador que tiene velocidad y que puede tener buena técnica“, concluyó el Güero Real.