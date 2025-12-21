Chicharito Hernández se fue por la puerta de atrás de Chivas sin siquiera pedirle disculpa a la afición por sus daños en el Guadalajara. En medio de este contexto se dio a conocer que sería analista en ESPN en la Copa del Mundo 2026 y destapan cuál sería su millonario salario que ganaría en la reconocida cadena deportiva.

No hay dudas que el paso de Javier Hernández dejó mucho que desear, ya que llegó con el mensaje todos juntos tirando para el mismo lado al darle la espalda a los fanáticos por silbidos, abucheos y críticas.

Mientras se habla de la llegada a un equipo de la segunda división de Inglaterra a Chicharito Hernández ya lo vinculan con analista en ESPN. En medio de este contexto, dan a conocer que su salario mínimo sería al menos de 22 mil dólares al mes, según lo reportado por José María Garrido en Futbol con Cerebro.

Chicharito Hernández se convertirá en analista de ESPN. (Foto: IMAGO7)

“Está prácticamente todo cerrado para que Chicharito se convierta en comentarista en la Copa del Mundo en ESPN. Tomando en cuenta que los talentos que están en la mesa está bien pagados. Hoy vemos personajes ahí que prefirieron no insistir más como directores técnicos, pudieron dirigir, pero con esos sueldos, sin riesgos, poniendo un punto de vista, enfrascando en polémica, no es un trabajo en el que hay muchos riesgos como en el mundo de futbol”, explicó Chema.

Y añadió: “El que menos sueldo gana en los que están en la mesa de debate, de discusión, andan sobre los 400 mil pesos. 22 mil dólares al mes. Por eso hay exentrenadores que preferían quedarse ahí. (…) Eso es lo que andan ganando los conductores, los panelistas de ESPN. Sueldo por esa línea”. En el mismo reporte, José María Garrido da a entender que seguramente sea más porque es Chicharito Hernández y una Copa del Mundo.

¿Cuánto cobraba Chicharito Hernández en Chivas?

Una de las grandes alegrías que dejó la salida de Chicharito Hernández de Chivas es que bajó la enorme masa salarial que tiene la plantilla. Diversos reportes han informado que el atacante cobraba al año tres millones de dólares, los cuales eran pagados entre el club y los patrocinadores.