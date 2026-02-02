El Guadalajara viene de superar a Atlético de San Luis para mantenerse como líder e invicto en el Clausura 2026. En medio de este contexto, José María Garrido reveló un detalle clave en la preparación de cada partido que podría haber generado incomodidad al staff del club debido a que no quiere que se tomen fotografías ni videos en cada uno de los entrenamientos en cancha que realizan en Verde Valle.

El Rebaño Sagrado no para de dejar de qué hablar luego de haberse colocado como el mejor equipo en este inicio de año. Pachuca, FC Juárez, Querétaro y los Potosinos pudieron ante el gran nivel del conjunto rojiblanco.

Tras lo sucedido contra Atlético de San Luis, comienzan a surgir más detalles sobre cómo es el día a día de Chivas para este inicio de campeonato. Diversos reportes señalan que ha sido clave que el entrenador argentino haya limpiado el vestidor para que la plantilla entendiera cuál era el camino a seguir para ir en busca del éxito.

Gabriel Milito tomó importante decisión con Chivas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, José María Garrido reveló la decisión que tomó el entrenador argentino con el staff de prensa del Guadalajara. “Cuando hay trabajo en cancha del equipo el técnico y sus auxiliares son muy cuidadosos que, ni siquiera el staff de Chivas, ni siquiera la gente de comunicación, ni siquiera los de Chivas TV, ni los de redes sociales, no haya nadie capturando nada del trabajo de Chivas. Así es de celoso el técnico Gabi Milito así es de cuidadoso en cada detalle y así se previenen no les gusta a ellos trabajar así”, reveló Chema en su canal de YouTube.

Fernando González reveló la clave de éxito en Chivas

Uno de los jugadores que pasó de titular a suplente es Fernando González y en zona mixta destapó la clave de éxito en el Guadalajara. “La unión creo que es. Sigo con eso. La competencia interna. Todos arrancamos parejos, todos vamos y creo que nos ha ayudado”, comentó. Y agregó: “Vamos por todo, queremos todo creo que siempre lo digo tenemos que tener a Chivas en lo más alto, por lo que representa, por lo que es. Pero como bien lo decíamos, con humildad hay que seguir trabajando y seguir partido a partido”.