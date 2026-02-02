Chivas viene de lograr su cuarta victoria en el Clausura 2026 y se mantiene como líder e invicto en el campeonato. Tras lo sucedido ante Atlético de San Luis, Paco Gabriel de Anda, exdirectivo del Guadalajara, señaló que el equipo de Gabriel Milito va por todo más allá de que en la Liguilla no pueda contar con todos sus jugadores.

Queda claro que el Rebaño Sagrado se convirtió en un equipo que gusta, gana y siempre es protagonista en cada partido. Con argumentos se hace merecedor de tres puntos en cada uno de los partidos que ha disputado.

Tras el partido ante Atlético de San Luis, propios y extraños del mundo Chivas elogiaron al equipo de Gabriel Milito. Quien se rindió y confirmó lo que nadie en la Liga MX quiere aceptar es Paco Gabriel de Anda al afirmar que este equipo va por todo.

Paco de Anda se rindió ante las Chivas de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

“Chivas deja muy en claro que va por todo más allá de que en la Liguilla quizás no cuente con todos los el grueso del plantel, pero estas Chivas son de veras”, expresó el exdirectivo del Guadalajara en la mesa de Futbol Picante. En la misma línea se mantuvieron Ricardo Peláez y Roberto Gómez Junco al coincidir que es un equipo que tiene muchas alternativas.

Fernando González reveló la clave de éxito en Chivas

Uno de los jugadores que pasó de titular a suplente es Fernando González y en zona mixta destapó la clave de éxito en el Guadalajara. “La unión creo que es. Sigo con eso. La competencia interna. Todos arrancamos parejos, todos vamos y creo que nos ha ayudado”, comentó. Y agregó: “Vamos por todo, queremos todo creo que siempre lo digo tenemos que tener a Chivas en lo más alto, por lo que representa, por lo que es. Pero como bien lo decíamos, con humildad hay que seguir trabajando y seguir partido a partido”.