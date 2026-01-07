El próximo sábado Chivas inicia su camino hacia la 13 cuando enfrente a Pachuca por la jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, Paco Gabriel de Anda le exigió al Guadalajara de Gabriel Milito no ser campeón del mundo, sino meterse entre los primeros cinco de la fase regular de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado de la mano del entrenador argentino tuvo un inicio dubitativo, pero desde la victoria ante América no paró de sumar puntos. Perdió ante Toluca y Querétaro, empató con Tigres y luego superó a todo rival que tuvo enfrente entre los que se destacó las tres unidades ante Rayados de Monterrey, Pachuca y Atlas.

En medio de este contexto, el Guadalajara inicia el Clausura 2026 ante Pachuca por la jornada uno en el Estadio Akron. De cara al inicio del campeonato, Paco Gabriel de Anda, exdirectivo de Chivas, exigió que Chivas sea quinto en la tabla general de posiciones.

Francisco de Gabriel de Anda exigió a Chivas ser quinto en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

“Creo que este es un mejor plantel que el año pasado para Chivas y por consiguiente a Milito se le tiene que pedir a Chivas que estuvo en sexto lugar pues ahora que se meta en los cinco primeros”, expresó en la mesa de Futbol Picante. A su vez, remarcó que entiende que no es candidato a ser campeón porque perderá jugadores para la Liguilla, pero que tiene plantilla para ser quintos.

¿Qué jugadores podría perder Chivas en la Liguilla?

Para la Liguilla Chivas podría perder de entrada a Raúl Rangel y Roberto Alvarado, dos jugadores que son regularmente convocados por Javier Aguirre. A ellos hay que sumar la posibilidad de que puedan ser tenidos en cuenta para definir alguna posición Bryan González, Richard Ledezma, Luis Romo, Armando González y Ángel Sepúlveda.