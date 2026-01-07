El Guadalajara dio mucho de qué hablar en las últimas semanas en el mercado de pases debido a que intenta encontrarle acomodo a diferentes jugadores por su alto salario. Mientras se define el futuro de Érick Gutiérrez, Alan Pulido y Teun Wilke, Fernando Cevallos confirmó en X que el Rebaño Sagrado no tiene pensado sacar un billete más por un fichaje salvo que surja un intercambio. De confirmarse sería un golpe para la afición rojiblanca.

No hay dudas de que el Guadalajara llevó adelante un aceptable libro de pases debido a que incorporó experiencia con Ángel Sepúlveda y calidad con Brian Gutiérrez. A su vez, con la llegada de Ángel Chávez comenzó a apuntarla la línea defensiva que vuelve a sufrir ante la inevitable salida de Francisco Méndez para el Clausura 2026.

En medio de este contexto, Gabriel Milito pidió un defensor más para el primer equipo de Chivas y que solo se pague lo que vale según lo reportado por César Merlo. Sin embargo, la respuesta que daría la directiva es que solo llegará un jugador si el Rebaño Sagrado encuentra un intercambio con la salida de Érick Gutiérrez o Alan Pulido.

Gabriel Milito hace pidió un refuerzo más para Chivas. (Foto: IMAGO7)

“De momento el mercado está cerrado para Chivas, no habría ninguna otra incorporación al menos que alguna de las salidas pendientes (Pulido y Guti) conlleven algún intercambio…”, reportó Fernando Cevallos en X.

¿Qué defensores sondeó Chivas para el Clausura 2026?

Uno de los jugadores que Chivas buscó en el Apertura 2025 ante la posible llegada de Domenec Torrent y volvió a preguntar condiciones en este mercado de pases fue Eduardo Águila. Sin embargo, reportes señalan que Atlético de San Luis solo lo deja salir si pagan su cláusula de rescisión que es de seis millones de dólares por la totalidad de su ficha.