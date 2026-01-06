Chivas se alista para llegar de la mejor manera al Clausura 2026 de la Liga MX cuando debute ante Pachuca por la jornada uno en el Estadio Akron. En medio de este contexto, dan a conocer que Gabriel Milito no dio por cerrado el mercado de pases, pero que no quiere que llegue un jugador inflado en el precio. ¿Le cumplen el deseo al entrenador argentino?

El Guadalajara llevó adelante un aceptable mercado de pases luego de haber avanzado con la llegada de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez. A su vez, realizó una fuerte limpia en su plantilla que pidió el entrenador sudamericano que no entraban en sus planes por nivel o indisciplinas.

En medio de este contexto, César Merlo dio a conocer que Gabriel Milito está contento por el tipo de fichajes que se llevaron adelante. Sin embargo, comentó que el entrenador argentino quiere que llegue un refuerzo más.

“Milito también está conforme con el mercado de pases que hizo el Guadalajara. Siente que la limpieza que se hizo en el vestuario fue positiva y que ese aire renovado de jugadores que ya no están más. Algunos ya habiendo salido y otros todavía sin tener posibilidades o estando buscando posibilidades para salir”, comentó el periodista argentino en diálogos con Futboltuber.

Y agregó: “Ha sido todo muy positivo. Pregunté si Milito da por cerrado el plantel. Milito quiere un defensor pero ¿Qué pasa? Hace la misma evaluación que la directiva y creo que lo habíamos hablado acá que no van a traer por traer. Si encuentran un defensor que es un salto de jerarquía lo van a ir a buscar y lo van a tratar de cerrar siempre y cuando esté acorde al dinero que puede pagar las Chivas de Guadalajara”.

Francisco Méndez se convierte en jugador de Necaxa

En la transmisión de ayer César Merlo dio a conocer que Chivas decidió prestar a Francisco Méndez para el Clausura 2026. El canterano sale a préstamo por un año junto opción de compra cuando se perfilaba ser una de las alternativas en el equipo de Gabriel Milto.