A falta de un comunicado oficial, Francisco Méndez deja al Club Deportivo Guadalajara a días de iniciar el Torneo Clausura 2026, donde el equipo de Gabriel Milito buscará superar lo hecho del semestre anterior.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, los Rayos del Necaxa se hizo de los servicios del defensor mexicano a préstamo por un año con opción a compra y se haría oficial en los próximos días.

Según Jon Barbon, fue el futbolista de 20 años de edad quien pidió salir cuando la directiva del Rebaño Sagrado, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, le ofrecieron quedarse a pelear por un lugar en la escuadra de Gabriel Milito.

Francisco Méndez jugará con los Rayos del Necaxa.

Cabe mencionar que en el Torneo Apertura 2025 estuvo en el Tapatío de la Liga de Expasión MX, y disputó disputó mil 58 minutos divididos en13 partidos, así que a partir del Torneo Clausura 2026 jugará para los Rayos del Necaxa.

¿Cuándo debuta Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El debut del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026 será este sábado 10 de enero ante los Tuzos del Pachuca, quien dicho sea de paso, se ha hecho de los servicios de Alan Mozo y todo parece indicar que también de Erick Gutiérrez. Destacar que el partido frente al conjunto hidalguense arrancará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México,y será transmitido por Amazon Prime.