Luego de ser presentado como nuevo jugador de los Tuzos del Pachuca, Alan Mozo lanzó advertencia al Club Deportivo Guadalajara durante un evento público del equipo hidaguense donde también estuvo Luis Quiñones y Víctor Guzmán.

“No sé si me toque viajar porque me sigo poniendo a punto, pero creo que va a ser un lindo enfrentamiento y vamos a salir a ganar“, mencionó el defensor mexicano.

Cabe mencionar que el partido entre Chivas y los Tuzos del Pachuca se llevará a cabo este sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron, como parte de la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026 y arrancará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuál fue el trato que hizo Pachuca con Chivas por Alan Mozo?

Alan Mozo se marchó a los Tuzos del Pachuca a préstamo por un año con opción a compra y la directiva de Chivas pagará parte de su sueldo. De acuerdo con el portal especializado Salary Sports, el defensor mexicano percibe un salario semanal de 35,370 pesos y al proyectarse en un año es de 18,583,240 pesos.

Destacar que el también exjugador de Pumas es el tercer refuerzo de los Tuzos del Pachuca para cubrir la salida de Luis “Chaka” Rodríguez, quien desde hace cuatro semanas se anunciaron su baja.