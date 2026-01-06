Este fin de semana arranca el Torneo Clausura 2026, donde 17 equipos buscarán quitarle la corona a los Diablos Rojos del Toluca, entre ellos el Club Deportivo Guadalajara, quien se reforzó para este semestre con Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, así como Ricardo Marín, quien regresó tras finalizar su préstamo con el Puebla.

En ese sentido, Jorge Pietrasanta causó revuelo en X tras afirmar que nuestras Chivas son el máximo favorito a ganar el campeonato a pesar de no tener una plantilla amplia como Toluca, Monterrey, América, Tigres y Cruz Azul.

De hecho, no tiene considerado a La Máquina como favorita, lo que llamó también la atención, pues son uno de los conjuntos que mejor se está reforzando para el Torneo Clausura 2026, con elementos como Miguel Borja y Agustín Palavecino.

Las críticas a Jorge Pietrasanta no tardaron en llegar. Mauricio Ymay fue uno de ellos, quien además de invitarlo a ponerse serio le dijo que le podría nombrar a cinco equipos favoritos al título antes que el cuadro que dirige Gabriel Milito.

Cabe mencionar que el Club Deportivo Guadalajara buscará en el Torneo Clausura 2026 superar lo hecho del semestre pasado, donde avanzó directo a la Fiesta Grande y llegó hasta los Cuartos de Final.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026?

El debut de nuestras Chivas en el Torneo Clausura 2026 será este sábado 10 de enero ante los Tuzos del Pachuca, como parte de la Fecha 1, a disputarse en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.