Los movimientos en el Club Deportivo Guadalajara no paran de cara a su debut en el Torneo Clausura 2026 ya que estarían cerca de desprenderse de su delantero Teun Wilke.

Hace unos días Jorge Pietrasanta reveló que sería el Atlante de la Liga de Expasión MX el nuevo equipo del joven artillero, pero no será así según Jon Barbon sino una escuadra de sudamérica, aunque no reveló el nombre.

“Teun Wilke se encuentra cerca de emigrar al fútbol de Sudamérica en calidad de préstamo con el objetivo de sumar mayor rodaje, minutos y roce competitivo en otra liga”.

De acuerdo con la fuente antes mencionada, la opción es bien vista por parte de la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, así como su entorno.

Cabe mencionar que Teun Wilke no es contemplado por Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026 y ante la presencia de delanteros como Armando González y Ángel Sepúlveda, la mejor opción es prestarlo.

¿Cuál es el valor de Teun Wilke en Chivas?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Teun Wilke es de 1.5 millones de euros, es decir poco más de 31 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.