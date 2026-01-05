Finalizó la etapa de Alan Mozoen el Club Deportivo Guadalajara, pues el defensor mexicano fichó con los Tuzos del Pachuca tras no entrar en planes de Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026.

El exjugador de Pumas mantenía contrato con Chivas hasta el 2028 luego de que en el semestre pasado una lesión le impidió tener minutos y el buen nivel de Richard Ledezma lo relegó.

Cabe mencionar que a través de su cuenta de Instagram, Alan Mozo compartió un conmovedor video donde se despide del Rebaño Sagrado, destacando diferentes momentos que vivió con el equipo.

“Sin duda Chivas es su gente. Y tuve el privilegio de ser uno de ellos en la cancha. Desde que llegué sabía que este club era especial, ahora que me voy soy consciente que es único.Gracias Guadalajara te llevo en la piel. Entregue todo y más. Hasta pronto”.

Señalar que la salida de Alan Mozo ha generado diversas reacciones en la afición del Club Deportivo Guadalajara, pues lo considerando de los pocos elementos que setnía la camiseta de la institución.

¿Cuándo debuta Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El debut de Chivas en el Torneo Clausura 2026 será precisamente contra los Tuzos del Pachuca. Dicho encuentro se celebrará el sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.