Ayer Chivas dio por finalizada la pretemporada para el Clausura 2026 de la Liga MX con victoria ante Leones Negros. El Guadalajara debutará el próximo sábado ante Pachuca en el Estadio Akron por la jornada uno.

Por otro lado, el juego ante los Melenudos dejó mucha tela para cortar debido a que Gilberto Sepúlveda se lesionó gravemente, Hugo Camberos jugó un gran partido y Fernando González no tuvo minutos. A su vez, el mercado de pases sigue abierto y revelan cuál sería la última decisión que habría tomado la directiva con Alan Pulido.

Chivas superó a Leones Negros por la Copa Pacífica

En el Estadio Jalisco el Guadalajara cerró de la mejor manera la preparación para el Clausura 2026 luego de haber superado a Leones Negros por 3-1. Ricardo Marín, Hugo Camberos y Yael Padilla anotaron los goles de la victoria, mientras que Jesús Brígido le anotó un golazo a Óscar Whalley en el inicio del partido.

Gilberto Sepúlveda terminó lesionado en Chivas vs. Leones Negros

La mala noticia que dejó Chivas vs. Leones Negros fue la grave lesión que sufrió Gilberto Sepúlveda en el primer tiempo. Todo indica que el Tiba será baja en gran parte del Clausura 2026 y fue reemplazado por Ángel Chávez.

Hugo Camberos da de qué hablar en Chivas

Al igual que ante Irapuato y Atlas, Hugo Camberos volvió a dar de qué hablar en Chivas debido a que jugó los 90 minutos. Mostró una gran velocidad, encaró como lo hizo en el Clausura 2025 y casi marca un golazo ante Leones Negros.

¿Qué sucedió con Fernando González?

Uno de los jugadores que era titular y no vio minutos en la pretemporada fue Fernando González. Diversos reportes señalan que el Oso se perdería el juego ante Pachuca por el Clausura 2026.

Alan Pulido hace enojar a Chivas

Como se sabe Chivas está cansado de la actitud de Alan Pulido debido a que no busca acomodo en otro club porque quiere cobrar la totalidad de su contrato. Por este motivo Jesús Hernández reveló que la directiva del Guadalajara le va a rescindir el contrato. “Alan Pulido colmó a la directiva, hartó a la directiva y así como lo querían, se va Pulido y por la puerta de atrás. En las próximas horas estarán liquidándolo, estarán arreglando la situación”, reveló.