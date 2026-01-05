Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Pachuca en el debut del Clausura 2026 de la Liga MX tras cerrar una pretemporada con dos victorias y una derrota en penales. Ayer Gilberto Sepúlveda salió lesionado ante Leones Negros y revelan que no se perdería todo el torneo debido a que sería una lesión de su tobillo.

No hay dudas de que en la línea defensiva el Rebaño Sagrado fue encontrando diferentes nombres con los que marcaba diferencia. Con la llegada de Gabriel Milito el Guadalajara comenzó a contar con nombres en el fondo como Daniel Aguirre y ayer sumó como stopper a Miguel Gómez.

Ayer Chivas cerró su preparación para el Clausura 2026 con la victoria ante Leones Negros por 3-1 en el Estadio Jalisco. La mala noticia llegó de la mano de Gilberto Sepúlveda, quien a los 18 minutos tuvo que ser suplantado por Ángel Chávez por una lesión.

Por otro lado, esta mañana José María Garrido dio a conocer que sería una lesión en su tobillo y que regresaría en el resto del campeonato. “El Tiba al parecer se lastima solo y desafortunadamente se pide la asistencia del cuerpo médico, ingresan y de inmediato piden el cambio. Por lo que pudimos ya medio preguntar y medio ver da la impresión de que el Tiba trae una lesión en el tobillo izquierdo”, reveló Chema en Futbol con Cerebro.

¿Qué opciones tiene Chivas para reemplazar a Gilberto Sepúlveda?

De momento Chivas cuenta con dos opciones para reemplazar a Gilberto Sepúlveda en el banco de suplentes: Ángel Chávez y Francisco Méndez. Cabe destacar que de momento el Guadalajara no buscaría un fichaje ante la baja del Tiba en este inicio de campeonato.