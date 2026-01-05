Ayer por la tarde Chivas cerró su preparación para el Clausura 2026 con una victoria ante Leones Negros por 3-1 y con la mala noticia de Gilberto Sepúlveda terminó lesionado. Las malas noticias para la afición del Guadalajara no terminan ahí debido a que todo indica que a pesar de la baja del Tiba el Rebaño Sagrado no irá en busca de un nuevo central para este torneo porque tiene en fuerzas básicas a Francisco Méndez y acaba de fichar a Ángel Chávez.

No hay dudas de que el Guadalajara necesita un refuerzo en la línea defensiva que esté a la altura de lo que pide Gabriel Milito. Es decir un jugador con buena salida a balón controlado y que no tenga miedo en arriesgar.

Ayer Chivas disputó su último amistosos de preparación para el Clausura 2026 y fue con victoria ante Leones Negros por 3-1 en el Estadio Jalisco. Allí se dio la lesión de Gilberto Sepúlveda, por lo que todo indicaría que se perdería parte del torneo.

Gilberto Sepúlveda salió lesionado en Chivas vs. Leones Negros. (Foto: IMAGO7)

Ante esta baja inesperada es muy fácil comenzar a especular con la posibilidad de que el Rebaño Sagrado vaya por un central de las cualidades que pide Gabriel Milito. Sin embargo, la verdad es que todo indica que de momento la directiva rojiblanca no se mueve por jugadores que sondeó en su momento como Eduardo Águila.

A su vez, diversos reportes señalan que el entrenador argentino estaría conforme con varios jugadores que probó en las fuerzas básicas. Ángel Chávez, que acaba de llegar de Necaxa a cambio de Raúl Martínez, y Francisco Méndez, futbolistas formados en Verde Valle, serían los elementos que el entrenador argentino utilizará en el banco de suplentes como primera, segunda o tercera opción ante la baja de uno de sus defensores titulares.

¿Qué jugadores fichó Chivas para el Clausura 2026?

De momento Chivas para el primer equipó fichó a dos jugadores: Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul, y Brian Gutiérrez, de Chicago Fire. A Tapatío llegó Ángel Chávez de Necaxa, pero se perfila a ser tenido en cuenta por Gabriel Milito para el Clausura 2026.