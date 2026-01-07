Chivas se alista de la mejor manera posible para el debut en el Clausura 2026 de la Liga MX ante Pachuca en el Estadio Akron. En medio de este contexto, el mercado de pases sigue abierto y comienzan a surgir detalles sobre el futuro de los futbolistas cepillados.

En la noche de ayer David Faitelson dio a conocer que Alan Pulido habría sido ofrecido al Cruz Azul de Nicolás Larcamón, mientras que Érick Gutiérrez cada día se encuentra más cerca de Pachuca. A su vez, revelan quién pidió la salida de Francisco Méndez del equipo y cuál es la última exigencia de Gabriel Milito en lo que queda de mercado de pases.

Alan Pulido cerca de Cruz Azul

En la noche de ayer David Faitelson lanzó una primicia al afirmar que el atacante del Guadalajara fue ofrecido a Cruz Azul. “Fuentes: Alan Pulido está en la mira de Cruz Azul…”, reportó el polémico periodista de TUDN. ¿Se da el acomodo que quiere la directiva del Guadalajara?

Érick Gutiérrez cerca de jugar en Pachuca

Otro de los futbolistas que Chivas podría llegar a acomodar en las próximas horas es Érick Gutiérrez. Diversos reportes señalan que lo que resta acordar es el salario del futbolista para saber de qué porcentaje se hace cargo cada institución.

Revelan quién pidió la salida de Francisco Méndez

El lunes César Merlo confirmó que Francisco Méndez salía de Chivas para convertirse en jugador de Necaxa. Ayer salió a la luz que fue el propio futbolista quien pidió salir para tener mayor cantidad de minutos.

La última exigencia de Gabriel Milito con la directiva de Chivas

El lunes César Merlo reveló que Gabriel Milito no solo está conforme con la plantilla para el Clausura 2026, sino que también realizó una última exigencia a la directiva en este libro de pases. “Ha sido todo muy positivo. Pregunté si Milito da por cerrado el plantel. Milito quiere un defensor pero ¿Qué pasa? Hace la misma evaluación que la directiva y creo que lo habíamos hablado acá que no van a traer por traer. Si encuentran un defensor que es un salto de jerarquía lo van a ir a buscar y lo van a tratar de cerrar siempre y cuando esté acorde al dinero que puede pagar las Chivas de Guadalajara”, reveló el periodista argentino.