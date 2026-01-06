La noche de este lunes el entorno de Chivas se sacudió luego de que César Luis Merlo informara que Francisco Méndez, uno de los canteranos más prometedores del Guadalajara y considerado una posible solución en la defensa tras no concretarse el fichaje del central solicitado por Gabriel Milito, saldrá al Necaxa a préstamo por un año. La noticia generó sorpresa debido al potencial del juvenil y al momento en que se produce el movimiento, justo antes del arranque del Clausura 2026.

Lo que más ha sorprendido a la afición rojiblanca es que todo indica que fue el propio Méndez quien pidió salir de Chivas. De acuerdo con información del periodista Jon Barbón, cuando al canterano se le comunicó que tendría que pelear por un lugar en el primer equipo, el defensor decidió buscar un proyecto en el que tuviera más garantías de minutos en Primera División, motivo por el cual aceptó el préstamo con los Rayos. Su decisión habría sido determinante para que la operación se concretara.

Se trata de un movimiento inesperado, particularmente porque Gabriel Milito le había dado participación en partidos amistosos durante la pretemporada, evaluándolo como alternativa real para el torneo. No obstante, también es cierto que, con José Castillo, Luis Romo y Diego Campillo disponibles al cien por ciento, las oportunidades en la central son reducidas. Además, los espacios de rotación parecen estar destinados a Miguel Gómez e incluso a Gilberto Sepúlveda, a quien Milito pretende darle una nueva oportunidad.

Lo cuestionable para parte de la afición no es la salida en sí, sino que el préstamo se haya concretado con opción a compra, considerando que Méndez es un futbolista que, con mayor experiencia, podría encajar perfectamente en el primer equipo de Chivas. Sin embargo, también se entiende que muchos clubes no aceptan préstamos sin opción de adquirir al jugador, y, en este caso, el Guadalajara habría protegido su inversión con una cláusula de recompra, lo que le permitiría recuperarlo en el futuro.

Con la salida de Francisco Méndez y las lesiones, sí hace falta un refuerzo en la central

Por ahora, quedará esperar los siguientes movimientos de la directiva en la fortalecimiento de la zona defensiva. Con la salida de Méndez, la reciente lesión de Gilberto Sepúlveda y la recuperación de Diego Campillo prevista hasta finales de mes, todo apunta a que sí es necesaria la llegada de un defensa central que represente un refuerzo real y pueda competir de inmediato por la titularidad en el Clausura 2026.