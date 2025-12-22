Chivas sigue en la búsqueda de un defensa central por expresa petición de Gabriel Milito, quien ha sido claro con el perfil que necesita para el Clausura 2026. Más allá de las condiciones defensivas para neutralizar a los rivales, el estratega argentino quiere un zaguero con buen pie, capaz de contribuir a la salida jugando desde atrás y de lanzar pases largos que conecten directamente con los delanteros.

Hasta ahora, los dos grandes candidatos de la directiva rojiblanca han sido Víctor Guzmán, de Rayados, y Eduardo Águila, del Atlético San Luis. Sin embargo, ambas negociaciones se han ido complicando por distintas razones, por lo que, aunque todavía hay margen en el mercado, Milito ya habría comenzado a analizar un Plan B para reforzar la zaga, esta vez mirando hacia dentro de la propia institución.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Francisco Méndez, mejor conocido como el Pájaro, canterano del Tapatío que ha brillado en los últimos torneos. Su buen rendimiento lo llevó a ser incluido en la pretemporada del Clausura 2026 en Barra de Navidad, donde ha mostrado una gran intensidad en los entrenamientos y ha aparecido de forma recurrente en publicaciones oficiales del club, algo que la afición interpreta como una posible antesala a su salto al Primer Equipo.

Gabriel Milito habló con varios jugadores, entre ellos Méndez.

Por otro lado, Gilberto Sepúlveda sigue siendo un caso particular. Aunque la directiva lo considera transferible, sí fue convocado a la pretemporada, a diferencia de futbolistas como Alan Mozo o Erick Gutiérrez. Esto abre la posibilidad de que Gabriel Milito quiera trabajar con el Tiba para potenciar aspectos como los pases largos y la conducción, ya que en lo defensivo es un central cumplidor que no desentona en el plantel y que podría tener su revancha en el Clausura 2026.

Aún hay tiempo para cerrar fichajes, por lo que sí podría llegar el refuerzo en la central

Aún restan casi tres semanas para que arranque el Clausura 2026, por lo que el margen para cerrar refuerzos sigue abierto y cualquier decisión puede cambiar dependiendo de las negociaciones, tanto en altas como en bajas. Mientras tanto, a las opciones de Méndez y Sepúlveda se suma la recuperación de Diego Campillo, por lo que, al menos en cuanto a nombres y potencial, la defensa central de Chivas luce bien armada de cara al inicio del torneo.