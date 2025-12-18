El Guadalajara se prepara en Isla Navidad para el Clausura 2026 con una fuerte pretemporada en la que Gabriel Milito observa a jugadores de fuerzas básicas. Uno de los que se perfila a quedarse en el primer equipo es Francisco Méndez, futbolista que fue llevado de Tapatío a los trabajos de playa con Chivas.

Uno de los grandes puntos a resolver por parte de Javier Mier, Alejandro Manzo y Gabriel Milito está en la línea defensiva. La buena noticia para el Rebaño Sagrado es que finalmente encontró certezas en el fondo, pero el banco de suplentes no termina de dar garantías ya que Gilberto Sepúlveda y Daniel Aguirre tuvieron fallas serias a lo largo del último semestre del 2025.

Ante la salida de Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda y Raúl Martínez, el Guadalajara pretende fichar un central para el Clausura 2026. Sin embargo, el cuerpo técnico de Chivas analiza a quién puede tener en cuenta desde la fuerzas básicas como sucedió ante Necaxa con Samir Inda o con Santiago Sandoval a lo largo de todo el Apertura 2025.

Francisco Méndez se encuentra de pretemporada en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Con esta premisa como principal objetivo a cumplir de cara al siguiente año, Francisco Méndez se perfila a ser uno de las grandes alternativas que podría tener el Rebaño Sagrado en la banca. El zaguero formado en Verde Valle de 20 años tuvo un año destacado en Tapatío y sería tenido en cuenta para el próximo torneo según lo informado por José María Garrido y Jesús Bernal.

Por otro lado, las estadísticas de Sofascore en el Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX tuvo un 87% de pases preciso y un 46% en pases largos. A su vez, la estadística marca que tuvo cero errores que llevaron a gol, pero 19 permitieron disparo a puerta. Además, contó con 53 intercepciones, bloqueó 17 tiros y ganó 29 duelos aéreos.

¿Por qué Francisco Méndez sería del agrado para Gabriel Milito?

Además de su buen manejo de balón, Francisco Méndez seguramente habría convencido a Gabriel Milito de tenerlo en cuenta por lo polifuncional que es. Según lo informado Miguel Pérez en X, el canterano siendo central zurdo jugó en línea de 3 como stopper por izquierda, por derecha y hasta de líbero. Parece que el entrenador argentino tendría en el Pájaro una baraja de soluciones si sufre bajas en defensa.