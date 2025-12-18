Desde hace más de 30 años, Chivas se ha convertido en un equipo que explota al máximo su cantera, surgiendo así muchos futbolistas que han trascendido en la Liga MX y hasta en Selección Mexicana, por lo que uno de esos exjugadores tendría una oportunidad de oro para llegar al Tricolor en los próximos meses.

Como ya era sabido, el proyecto de Javier Aguirre en el combinado nacional llegará a su fin con el Mundial del 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que en la Federación ya tienen en mente dejar a Rafael Márquez como el próximo timonel para la Copa del Mundo del 2030.

Es por eso que el reportero de TUDN, Gibrán Araige, ventiló que el exdefensor del Barcelona ya estaría trabajando en crear al cuerpo técnico que tentativamente lo acompañaría en dicho proceso de cuatro años, en donde tendría contemplado al exjugador del Guadalajara, Alfredo Talavera.

El excancerbero es producto de las fuerzas básicas del Guadalajara, escuadra con la que debutó y recibió algunas oportunidades, sobre todo cuando no estaba disponible Oswaldo Sánchez; sin embargo, en 2007 salió del club rumbo a Tigres debido a que no logró consolidarse en la escuadra tapatía.

Posteriormente, Tala alcanzó su mejor versión como portero del Toluca, en donde consiguió campeonatos y hasta llegó a Selección Mexicana para ser parte de las convocatorias a los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, aunque nunca pudo debutar en la máxima competencia.

¿Cuáles son los jugadores de Chivas que apuntan al Mundial del 2030?

Chivas está apostando por un proyecto plagado de juventud, por lo que tendría entre sus filas a varios candidatos para poder llegar a la siguiente Copa del Mundo, en donde elementos como Raúl Rangel, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.