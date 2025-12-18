Ángel Zaldívar, canterano de Chivas y multicampeón bajo el mando de Matías Almeyda, se quedó sin equipo tras finalizar su relación laboral con FC Juárez. El llamado Ingeniero del Gol no logró consolidarse en su último club y hoy se encuentra sin contrato, una situación complicada para su carrera. Si bien es evidente que actualmente no tiene cabida en el proyecto deportivo del Guadalajara, hay una cualidad muy específica por la que su ausencia resulta especialmente notoria en el Rebaño Sagrado.

Esa cualidad es su efectividad desde el punto penal. Con la camiseta de Chivas, Zaldívar cobró 17 penales y convirtió 15, una cifra más que destacable. Esto contrasta de forma preocupante con lo ocurrido en el Apertura 2025, torneo en el que el Guadalajara solo anotó uno de los cuatro penales que tuvo a favor, siendo Armando González el único que logró convertir, en el partido ante Mazatlán.

Ángel Zaldívar era experto en penales.

Para colmo, un penal fallado terminó marcando el rumbo del torneo para Chivas. En los Cuartos de Final contra Cruz Azul, Javier Hernández erró una pena máxima que, de haber sido convertida, muy probablemente habría metido al Rebaño Sagrado en las semifinales del Apertura 2025, cambiando por completo la historia del torneo.

Gabriel Milito deberá trabajar en encontrar un cobrador de penales para Chivas

Por ello, una de las tareas urgentes de Gabriel Milito en los próximos días deberá ser trabajar de manera intensa los penales, hasta encontrar a un cobrador confiable para los momentos de mayor presión. La experiencia reciente dejó claro que anotar o fallar desde los once pasos puede echar por tierra seis meses de trabajo, y es un aspecto que Chivas no puede volver a descuidar.