Una de las grandes sorpresas en Chivas se dio con la cepillada que sufrió Érick Gutiérrez de parte de Gabriel Milito. En medio de este contexto dan a conocer que Pachuca y Cruz Azul habrían preguntado por las condiciones para fichar a Guti. ¿El Guadalajara lo vende a la MLS o un equipo de la Liga MX?

A lo largo de los últimos años el Rebaño Sagrado se ha consolidado como el club a seguir en el mercado de invierno debido a que llegaron dos importantes refuerzos: Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda. A su vez, se sabe que hay una fuerte limpia en diferentes líneas y que buscan fichar a un defensor para el Clausura 2026.

Uno de los jugadores que Chivas pretende encontrarle acomodo es Érick Gutiérrez, quien no entra en los planes de Gabriel Milito. En medio de los rumores sobre su salida a la MLS dan a conocer que Cruz Azul y Pachuca habrían preguntado por el mediocampista.

Érick Gutiérrez se irá de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Ambos equipos (Cruz Azul y Pachuca) han sondeado las condiciones, sueldos, cuánto pretende Chivas. Se está moviendo fuerte por Érick Gutiérrez Galaviz. Pachuca es el principal interesado en repatriar a unos de sus pupilos, canteranos, de esos futbolistas a los Tuzos de Pachuca. El Guti interesa, pero brinca mucho el sueldo”, reveló Futboltuber en su canal de YouTube.

La MLS se interesa en Érick Gutiérrez

Uno de los equipos que se interesó en Érick Gutiérrez desde la Major Leagues Soccer es San Diego FC. Según lo informado por Medio Tiempo, el equipo estadounidense preguntó condiciones para fichar al futbolista que se formó en Pachuca y reunirlo con su amigo, Hirving Lozano.