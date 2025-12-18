En Chivas continúa la reestructuración profunda del plantel y, dentro de los jugadores a los que se les busca salida, se encuentra Gilberto Sepúlveda. Si bien el Tiba no está completamente descartado por Gabriel Milito y fue convocado a la pretemporada del Clausura 2026 en Barra de Navidad, su continuidad no está garantizada y podría salir en los próximos días si llega una oferta formal. En ese contexto, ya hay tres equipos que habrían tomado la delantera para intentar cerrar su fichaje.

El club que tendría mayor urgencia por un defensa central es Cruz Azul, ya que la grave lesión de Jesús Orozco Chiquete, con un tiempo de recuperación estimado de alrededor de seis meses, obliga a la Máquina a buscar un refuerzo en esa zona. Considerando que desde antes de la lesión ya tenían en el radar a Gilberto Sepúlveda, no sería extraño que ahora aceleren las gestiones para intentar sumarlo con mayor urgencia.

Tiba no ha podido ganarse la confianza de Milito.

Por otro lado, FC Juárez también aparece como un posible destino, de acuerdo con información del periodista Jesús Bernal. Los Bravos tendrían como principal ventaja la buena relación entre su directiva y la de Chivas, misma que se ha fortalecido con recientes préstamos y operaciones entre ambos clubes. Sin embargo, el gran obstáculo sería el salario del Tiba, por lo que no se descarta que el Guadalajara deba absorber una parte para facilitar la operación.

Una tercera opción fue revelada por el periodista Alex Ramírez y apunta a Atlético San Luis. El cuadro potosino sabe que existe una alta probabilidad de que Eduardo Águila salga del club, con Chivas como uno de los interesados, por lo que podrían buscar a Sepúlveda para cubrir esa posible baja. Incluso, no se descarta un intercambio entre defensas, acompañado de un ajuste económico.

Gilberto Sepúlveda sí fue convocado a la pretemporada en Barra de Navidad

Mientras tanto, Gilberto Sepúlveda sigue trabajando bajo las órdenes de Gabriel Milito en la pretemporada del Clausura 2026. En caso de permanecer en el plantel, habrá que ver si logra sumar más minutos, ya que el estratega argentino no cuestiona su nivel defensivo, pero sí prioriza un perfil de centrales que también participen activamente en la creación de juego, aspecto en el que el Tiba no termina de encajar del todo.